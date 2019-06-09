Продавец-кассир магазина, расположенного на Нарофоминской улице, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетней...

Инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Солнцево г. Москвы выявлен факт продажи алкогольной продукции несовершеннолетней.Сотрудники полиции установили, что 58-летняя продавец-кассир магазина, расположенного на Нарофоминской улице, осуществила продажу алкогольной продукции несовершеннолетней.Полицейские в ходе дальнейшей проверки выяснили, что сотрудница магазина ранее уже привлекалась к административной ответственности, в том числе по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».Дознанием ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93