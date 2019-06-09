Продюсер Андрей Загорский снимает фильм о певице. По его
словам, Юлия Началова содействует съемкам.
Продюсер Андрей Загорский снимает фильм о певице. По его
словам, Юлия Началова содействует съемкам.
Продюсер заявил, что работа над биографической картиной уже
началась. В ближайшее время выйдет первый трейлер фильма. По словам Андрея
Загорского, Юлия Началова содействует съемкам с того света.
"То, что Юля действительно помогает в работе над картиной,
понимают все. Я всегда мысленно обращаюсь к ней во время процесса и говорю:
"Юля, пожалуйста, помоги, нам нужно отснять материал", – говорит продюсер.
Загорский отметил, что он просил у Юлии Началовой хорошую
погоду. Андрей пришел на могилу певицы на Троекуровском кладбище и обратился к
звезде. В итоге дождливое утро сменилось солнечным денем.
Андрей Загорский также отметил, что с родственниками Юлии Началовой
удалось договориться. Ранее близкие звезды были против фильма.
"Неделю назад мы пообщались с Виктором Васильевичем и нашли
определенный компромисс. Так что семья съемки одобрила. Когда мы начинали
работать, было много высказываний о том, что родственники не хотят. Но я сразу
сказал, что даже если мы не достигнем договоренности, фильм все равно выйдет",
– отметил создатель картины.
Загорский поведал, что бюджет фильма о составляет около 60 миллионов рублей. Большую часть средств дали инвесторы,
часть денег вложил сам Андрей.
"Юля предстанет в картине в трех возрастах: маленькая в
районе 9-10 лет, когда она выиграла музыкальный конкурс. Также мы ее покажем в
подростковом возрасте, во время записи главного хита "Герой моего
романа" и, соответственно, – уже взрослую в подростковом
возрасте будет играть внебрачная дочь Евгения Осина – Настя Годунова", -
сообщил продюсер в интервью .