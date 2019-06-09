Продюсер Андрей Загорский снимает фильм о певице. По его словам, Юлия Началова содействует съемкам.

Продюсер Андрей Загорский снимает фильм о певице. По егословам, Юлия Началова содействует съемкам.Продюсер заявил, что работа над биографической картиной уженачалась. В ближайшее время выйдет первый трейлер фильма. По словам АндреяЗагорского, Юлия Началова содействует съемкам с того света."То, что Юля действительно помогает в работе над картиной,понимают все. Я всегда мысленно обращаюсь к ней во время процесса и говорю:"Юля, пожалуйста, помоги, нам нужно отснять материал", – говорит продюсер.Загорский отметил, что он просил у Юлии Началовой хорошуюпогоду. Андрей пришел на могилу певицы на Троекуровском кладбище и обратился кзвезде. В итоге дождливое утро сменилось солнечным денем.Андрей Загорский также отметил, что с родственниками Юлии Началовойудалось договориться. Ранее близкие звезды были против фильма."Неделю назад мы пообщались с Виктором Васильевичем и нашлиопределенный компромисс. Так что семья съемки одобрила. Когда мы начиналиработать, было много высказываний о том, что родственники не хотят. Но я сразусказал, что даже если мы не достигнем договоренности, фильм все равно выйдет",– отметил создатель картины.Загорский поведал, что бюджет фильма о составляет около 60 миллионов рублей. Большую часть средств дали инвесторы,часть денег вложил сам Андрей."Юля предстанет в картине в трех возрастах: маленькая врайоне 9-10 лет, когда она выиграла музыкальный конкурс. Также мы ее покажем вподростковом возрасте, во время записи главного хита "Герой моегоромана" и, соответственно, – уже взрослую в подростковомвозрасте будет играть внебрачная дочь Евгения Осина – Настя Годунова", -сообщил продюсер в интервью .