Томатный сок снижает давление и уровень вредного холестерина, к такому выводу пришли японские исследователи.

Томатный сок снижает давление и уровень "вредного" холестерина, к такому выводу пришли японские исследователи.Ученые провели эксперимент, предложив нескольким добровольцам из Японии в течение года употреблять неограниченное количество томатного сока. Главное условие — сок должен быть несоленым, пишет Medicalxpress. В эксперименте приняли участие 184 мужчины и 297 женщин. В конце исследования артериальное давление у 94 участников с нелеченой предгипертонией или гипертонией снизилось на три-пять пунктов.Данное исследование — первая работа, в которой изучается долгосрочная перспектива употребления томатов и продуктов на их основе. Результаты исследования обнадеживают: снижается артериальное давление, уровень "плохого" холестерина, причем как у мужчин, так и у женщин разных возрастных групп.