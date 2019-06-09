В Петербурге, в Мариинском театр, партию Аиды исполнила великолепная Анна Нетребко.

В Петербурге, в Мариинском театр, партию Аиды исполнила великолепная Анна Нетребко.За кулисами Мариинского театра чувствуется волнение. Анна Нетребко выходит к журналистам босиком — оперная певица уже в образе эфиопской рабыни. К этой постановке они вместе с мужем Юсифом Эйвазовым готовились несколько месяцев. В России "Аиду" оперный семейный дуэт исполняет впервые и сразу на Мариинской сцене."Партнер для меня очень много значит, особенно если он хорошо поет", — говорит Анна Нетребко.До премьеры — считаные минуты. Супруги обнимают друг друга. В следующий раз они увидятся уже в конце первого действия."Аиду" мы никогда не пели, кстати. Это волнительно петь вместе с такой певицей. Не потому, что она моя жена, а потому, что она — великая певица", — признается Эйвазов."Аида" будто написана для Анны Нетребко. Перед тем как продемонстрировать свой знаменитый бронзовый нижний регистр, солистка щедро рассыпает хрустально-прозрачные верхние ноты. Роскошное исполнение, завораживающее зрителя."Первая моя мысль была: я никогда не смогу это спеть. Это первая партия для сопрано, и не многие могут ее спеть", — отметила оперная дива.Билеты на каноническую постановку исчезли через несколько часов после официально старта продаж. Впервые партию эфиопской принцессы Анна Нетребко исполнила два года назад на Зальцбургском фестивале. "Аиду" в исполнении российской оперной дивы тогда назвали лучшей со времен Леонтины Прайс."Аида" — одна из самых длинных опер Джузеппе Верди. Четыре действия с тремя антрактами длятся более четырех часов. В России "Аиду" впервые поставили именно в Мариинском театре. И вот зрители смогли услышать ту самую классическую оперу, которая звучала на этой сцене почти 150 лет назад.