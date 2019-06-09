Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, задержанный 6 июня в центре Москвы, проходит медицинское обследование в городской больнице N71.
Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, задержанный 6 июня в центре Москвы, проходит медицинское обследование в городской больнице N71. Голунов пожаловался побои стороны представителей правоохранительных органов и на плохое самочувствие после содержания в СИЗО.
Врач скорой, которая привезла журналиста в больницу, сообщил "Интерфаксу" подробности травм Голунова:
- гематома затылочной области волосистой части головы
- множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности
- ушиб 10-11 ребра
- подозрение на закрытую черепно-мозговую травму
- подозрение на сотрясение головного мозга.
Врачам 71-й больнице предстоит решить, нуждается ли Голунов в госпитализации, и способен ли он участвовать в суде по продлению ему срока задержания.
Как рассказала адвокат журналиста Ольга Динзе, "он не совсем осознает, что с ним происходит, просто кивает головой". В суд корреспондента "Медузы" могут доставить вечером или ночью, добавила адвокат. Следствие просит суд об аресте обвиняемого.
"Голунов в палате, в наручниках. Обследование продолжается, приехал новый рентгенолог", — дополнил рассказ главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.
Голунову уже сделали МРТ, его осмотрел терапевт.
Ивана Голунова обвиняют в приготовлении к сбыту наркотиков. В его квартире найдены весы и наркотические вещества — мефедрон и кокаин.