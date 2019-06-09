Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов, задержанный 6 июня в центре Москвы, проходит медицинское обследование в городской больнице N71.

Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов, задержанный 6 июня в центре Москвы, проходит медицинское обследование в городской больнице N71. Голунов пожаловался побои стороны представителей правоохранительных органов и на плохое самочувствие после содержания в СИЗО.Врач скорой, которая привезла журналиста в больницу, сообщил "Интерфаксу" подробности травм Голунова:- гематома затылочной области волосистой части головы- множественные ссадины грудной клетки по передней и задней поверхности- ушиб 10-11 ребра- подозрение на закрытую черепно-мозговую травму- подозрение на сотрясение головного мозга.Врачам 71-й больнице предстоит решить, нуждается ли Голунов в госпитализации, и способен ли он участвовать в суде по продлению ему срока задержания.Как рассказала адвокат журналиста Ольга Динзе, "он не совсем осознает, что с ним происходит, просто кивает головой". В суд корреспондента "Медузы" могут доставить вечером или ночью, добавила адвокат. Следствие просит суд об аресте обвиняемого."Голунов в палате, в наручниках. Обследование продолжается, приехал новый рентгенолог", — дополнил рассказ главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.Голунову уже сделали МРТ, его осмотрел терапевт.Ивана Голунова обвиняют в приготовлении к сбыту наркотиков. В его квартире найдены весы и наркотические вещества — мефедрон и кокаин.