Выступление группы Машина времени у стен Кремля отменили. Лидеру коллектива Андрею Макаревичу уже озвучили официальную причину отказа.

Выступление группы "Машина времени" у стен Кремля отменили. Лидеру коллектива АндреюМакаревичу уже озвучили официальную причину отказа.Меж тем есть мнение, что отсутствие"Машина времени" на Красной площади 12 июня сыграет на руку самим участникам коллектива.Именно так, например, считает член экспертного совета по развитиюинформационного общества при Госдуме Вадим Манукян."На мой взгляд, Андрей Вадимович должен сказать организаторамспасибо за то, что у них изменились планы. Ведь в концерте примут участиемузыканты, которые славятся своими патриотическими убеждениями. Их преданныезрители, которые вероятно тоже подпадают под категорию 80% "идиотов", о которыхнедавно говорил Макаревич, запросто могут освистать "не прогибающегося под изменчивыймир" Андрея Вадимовича. Ну а 20% "светочей" его уже давно освистали, когда онеще только заявил, что будет выступать на Красной площади 12 июня. Так что, всяэта история с концертом "Машины времени" у Кремля как странно началась, так истранно завершилась", – отметил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".Напомним, 12 июня в День России на Красной площади состоитсяконцерт. Планировалось, что и его группа "Машина времени" исполнят две композиции. Однакопресс-секретарю музыкантов позвонили организаторы и сообщили, что выступленияне будет. Самому сказали, что изменилась верстка программыконцерта. "Машину времени" просто-напросто выкинули из списка выступающих.