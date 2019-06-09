Звезда сериала Универ похвасталась успехами старшего сына. Мария Кожевникова также завила, что планирует поменять мальчику фамилию.

Звезда сериала "Универ" похвасталась успехами старшего сына.Мария Кожевникова также завила, что планирует поменять мальчику фамилию.В личном Instagram артистка опубликовала фото наследника скубком. Ниже Мария Кожевникова написала, что ее старшего сына Ваню призналилучшим нападающим футбольного матча."Вот так выглядит третье место, но лучший нападающий турнира💪🏻Поддержите Ванька, очень сильно расстроился наш капитан команды. Забил все 4гола против 5 команды, которая заняла 1 место. Очень старался... 😓😥 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– отметила Мария Кожевникова.Пользователи Сети поинтересовались, какая фамилия у детей артистки.Мария рассказала, что ее сыновья, как и ее муж, – Васильевы.После она поведала, что по просьбе своего отца собираетсяпоменять фамилию старшему сыну. Сделать это планирует, когдамальчику исполнится 16 лет. По словам артистки, Иван, возможно, будет носитьдвойную фамилию."Просто у дедушки нет,кто бы продолжал фамилию, а в нас столько сделал, чтобы ее прославить . Муж непротив)", – поведала .