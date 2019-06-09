Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке Дни.ру – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года.

Знаменитости провоцируют скандалы без устали. О самых ярких из них читайте в подборке "Дни.ру" – последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года.Последние снимки одной из актрис сериала "Папины дочки" Дарьи Мельниковой вызвали серьезную обеспокоенность у фанатов актрисы. некоторые в комментариях предположили, что звезда серьезно больна, но скрывает это.Во-первых, в глаза бросается худоба актрисы, во-вторых, синяки под глазами. "Дарья ты какая то изможденная вся ,у тебя все в порядке со здоровьем?", "Дашенька,Вас хочется накормить!! Какая Вы худая!!", – пишут фолловеры. Дарья ответила, что с ней все хорошо, но не стала вдаваться в детали и объяснять свою резкую потерю веса.Телеведущий Максим Галкин выкупал пятилетних близнецов Гарри и Лизу в бассейне. Веселым видео счастливый отец поделился с подписчиками. При этом Алла Пугачева в забавах не участвовала.На ролике малыши надевают ласты и очки и уверенно погружаются в воду. Затем Максим придумал для двойняшек игру – он по очереди начал подкидывать их и бросать в бассейн. Близняшки пришли в восторг от такой забавы, а сам Галкин написал, что "подброс двадцатидвухкилограммовых детей в воду – лучшее упражнение для ВПП".Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 июня 2019 года, читайте ви специальных