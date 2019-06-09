Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Видеозапись обстрела опубликовало агентство Step News.

Воздушно-космические силы России нанесли массированный удар по сирийской провинции Хама. Видеозапись обстрела опубликовало агентство Step News.#شاهد غارات روسية تهزّ قرية الزكاة شمالي #حماةhttps://t.co/TgiKq5AkX1 pic.twitter.com/54tVU7c6eD— Step News Agency (@Step_Agency) 8 июня 2019 г.Как сообщил РИА Новости руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, 6 июня в ночное время около 500 боевиков террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) атаковали позиции сирийской армии в районе населенных пунктов Джуббайн и Телль-эль-Малах провинции Хама. В наступлении участвовало шесть танков, четыре БМП, 20 автомобилей повышенной проходимости, на которых были установлены крупнокалиберные пулеметы, и другая военная техника.Завязался бой, в ходе которого сирийские правительственные силы при поддержке ВКС России уничтожили более 120 террористов, пять танков, три БМП, девять пикапов, а также установку реактивной системы залпового огня и два минометных расчета.По словам Купчишина, еще ряд атак боевики из Идлибской зоны деэскалации предприняли 7 июня. На этот раз под обстрелы попали позиции правительственных сил в районе населенных пунктов Корназ и Хамамият провинции Хама. В нападении на Корназ участвовало около 80 боевиков и семь пикапов, в атаке на Хамамият — около 60 боевиков, два танка, одна БМП и один пикап. Сирийские военнослужащие отразили нападение: в бою были уничтожены более 20 боевиков, один танк и два пикапа.Теперь, продолжил российский генерал, террористы проводят перегруппировку сил, перебрасывают подкрепления, вооружения и военную технику в районе населенного пункта Морек севернее города Хама.Со своей стороны, представитель Центра по примирению враждующих сторон Максим Штанько сообщил, что российские военные оказали гуманитарную помощь жителям пострадавшего от боевых действий района Хальвания в самом крупным сирийском городе Алеппо. Они получили сотни продовольственных наборов с рисом, мукой, сахаром, тушенкой, чаем и хлебом.