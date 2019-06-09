Иосиф Пригожин не смог сдержать возмущения. Продюсер выругался, когда на сцену премии МУЗ ТВ во время выступления Валерии выскочила безумная фанатка.

Иосиф Пригожин не смог сдержать возмущения. Продюсер выругался, когда на сцену премии МУЗ ТВ во время выступления Валерии выскочила безумная фанатка.не мог успокоиться и после окончания мероприятия. Продюсер рассказал журналистам, что его преследует какая-то сумасшедшая поклонница. По словам Пригожина, она испортила ему выступление – выскочила на сцену в то время, когда на ней пели Егор Крид и Валерия, сообщал телеграм-канал "Только никому".утверждает, что женщина ходит за ним буквально по пятам, а свое имя раскрывать категорически отказывается. "Эта девушка мне уже надоела. Я понимаю, может ей нравится мое творчество, но не таким же образом высказывать признание. Как можно было выскочить на сцену? Зачем? Намеренно испортить номер? Не понимаю я этого",– пожаловался продюсер.на премии МУЗ ТВ награжден премией в номинации "Лучший продюсер 10-летия". Пригожин отметил, что он работает на этом поприще более 30 лет, так что награда для него особенно дорога.