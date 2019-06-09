Очевидец убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказал, как разворачивались события на месте трагедии.

Очевидец убийства мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева рассказал, как разворачивались события на месте трагедии. В интервью "Пятому каналу" свидетель сообщил, что Чуев гулял со своей девушкой в парке Южного Бутова. К беременной женщине, также отдыхавшей в парке, на мосту стали приставать хулиганы. Чуев сделал им замечание, на что злоумышленники отреагировали неадекватно: набросились на молодого человека с кулаками, избили и бросили в пруд. Из-за полученных травм Чуев не смог самостоятельно выбраться из воды и утонул. Трагедия произошла в ночь на субботу, 8 июня, на Южнобутовской улице.Все, кто оказался на месте происшествия, пытались оказывать мужчине помощь до приезда скорой, но и усилия приехавших медиков не вернули Чуева к жизни.Очевидцы сообщают, что преступники скрылись в метро, однако вскоре были задержаны.