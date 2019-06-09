Самая крупная победа в истории сборной России по футболу - наши спортсмены разгромили команду Сан-Марино со счетом 9:0. Матч прошел на стадионе в Саранске в рамках отборочных на чемпионат Европы следующего года. Как российским футболистам удалось поставить рекорд, и с кем им предстоит сыграть дальше?

Самая крупная победа в истории сборной России по футболу — наши спортсмены разгромили команду Сан-Марино со счетом 9:0. Матч прошел на стадионе в Саранске в рамках отборочных на чемпионат Европы следующего года. Как российским футболистам удалось поставить рекорд, и с кем им предстоит сыграть дальше?Жители Саранска видели сборные Перу, Панамы, Колумбии и Португалии. Сборная России на "Мордовия-арене" играла впервые. Девятый стадион чемпионата мира, на котором команда Станислава Черчесова проводила официальный матч. Почти аншлаг на 44-тысячной арене. И это при том, что матч не просто против самого слабого соперника в группе — сборной Сан-Марино. Наш субботний соперник – команда, которая в рейтинге ФИФА занимает последнее место.Домашний матч против Сан-Марино в отборе на Евро-2020 выглядел самым легким во всем календаре. Принято считать, что в таких матчах интрига не кто победит, а с какой разницей одна команда обыграет другую. Букмекеры отталкивались от разницы в пять голов. Получилось — намного больше. Против россиян сборная Сан-Марино держалась ровно половину первого тайма. Потом началось — автогол после прострела Александра Головина, гол с пенальти Артема Дзюбы, гол Фёдора Кудряшова после красивого паса пяткой Антона Миранчука и сам Антон Миранчук. И вот уже 4-0 после первого тайма.Во второй половине сценарий похожий. Половину тайма соперник держался, далее град голов. После замен Станислава Черчесова наша сборная перестроились на игру в двух нападающих — Артём Дзюба и Федор Смолов играли вместе. В итоге Артем Дзюба оформил покер, а вышедший на замену на полчаса Федор Смолов — забил дважды.9:0. Станислав Черчесов и компания сборную Сан-Марино жалеть не стали. Более того, в концовке было видно, что россияне хотят забить и десятый. Получилась самая крупная победа в истории сборной России. Вряд ли уместны глобальные выводы из разгрома сборной карликового государства посреди Италии. Самое главное взяли обязательные три очка и порадовали саранскую публику.В отборе на Евро-2020 в активе россиян теперь две победы в трёх матчах. Поражение от бельгийцев и победы над Казахстаном и Сан-Марино. Следующий матч сыграем 11 июня в Нижнем Новгороде против сборной Кипра.