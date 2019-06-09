Меган Маркл появилась на параде в честь королевы Великобритании
Елизаветы II. Это первый выход в свет герцогини Сассекской после того, как она
родила принцу Гарри сына Арчи.
Меган Маркл появилась на параде в честь королевы Великобритании
Елизаветы II. Это первый выход в свет герцогини Сассекской после того, как она
родила принцу Гарри сына Арчи.
появилась на людях в темно-синем платье из
плотного материала. Наряд не скрыл округлившиеся после родов формы герцогини
Сассекской. Поклонники отметили, что к прежней форме бывшая актриса вернется
еще не скоро.
по поводу пары лишних килограммов переживает
гораздо меньше своих фанатов. Герцогиня на параде выглядела посвежевшей,
отдохнувшей и довольной. Сопровождавший ее принц Гарри не отходил от супруги ни
на шаг.
Появились на параде и другие члены королевской семьи. Кейт
Миддлтон была в нежном наряде лимонного цвета и в необычной шляпке. В одной
карете с ней к Букингемскому дворцу ехала Камилла Паркер-Боулз. Она отдала
предпочтение зеленому платью, а образ дополнила широкополой шляпой.
Виновница торжества, 93-летняя королева Великобритании,
приехала в отдельной карете. Ее Величество отдала предпочтение белому костюму в
клетку. Обозреватели решили, что Елизавета II выглядела слишком серьезной. Королева внимательно наблюдала за
парадом, периодически заговаривая с родственниками.
День рождения у королевы Елизаветы II 21 апреля. Однако по сложившейся
традиции очередной год правления монарха в Великобритании отмечают парадом 8
июня. На мероприятии обязательно должны присутствовать все члены королевской
семьи – именно поэтому пришлось прервать свое добровольное
заточение в Фрогмор-коттедже, пишет .