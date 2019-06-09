Меган Маркл появилась на параде в честь королевы Великобритании Елизаветы II. Это первый выход в свет герцогини Сассекской после того, как она родила принцу Гарри сына Арчи.

Меган Маркл появилась на параде в честь королевы ВеликобританииЕлизаветы II. Это первый выход в свет герцогини Сассекской после того, как онародила принцу Гарри сына Арчи.появилась на людях в темно-синем платье изплотного материала. Наряд не скрыл округлившиеся после родов формы герцогиниСассекской. Поклонники отметили, что к прежней форме бывшая актриса вернетсяеще не скоро.по поводу пары лишних килограммов переживаетгораздо меньше своих фанатов. Герцогиня на параде выглядела посвежевшей,отдохнувшей и довольной. Сопровождавший ее принц Гарри не отходил от супруги нина шаг.Появились на параде и другие члены королевской семьи. КейтМиддлтон была в нежном наряде лимонного цвета и в необычной шляпке. В однойкарете с ней к Букингемскому дворцу ехала Камилла Паркер-Боулз. Она отдалапредпочтение зеленому платью, а образ дополнила широкополой шляпой.Виновница торжества, 93-летняя королева Великобритании,приехала в отдельной карете. Ее Величество отдала предпочтение белому костюму вклетку. Обозреватели решили, что Елизавета II выглядела слишком серьезной. Королева внимательно наблюдала запарадом, периодически заговаривая с родственниками.День рождения у королевы Елизаветы II 21 апреля. Однако по сложившейсятрадиции очередной год правления монарха в Великобритании отмечают парадом 8июня. На мероприятии обязательно должны присутствовать все члены королевскойсемьи – именно поэтому пришлось прервать свое добровольноезаточение в Фрогмор-коттедже, пишет .