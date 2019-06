Пользователи Твиттера комментируют видео сближения российского большого противолодочного корабля Адмирал Виноградов с американским ракетным крейсером Chancellorsville в Восточно-Китайском море.

Пользователи "Твиттера" комментируют видео сближения российского большого противолодочного корабля "Адмирал Виноградов" с американским ракетным крейсером Chancellorsville в Восточно-Китайском море.Накануне пресс-служба Тихоокеанского флота РФ сообщила: в 6:35 по московскому времени в юго-восточной части Восточно-Китайского моря при движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США американский крейсер Chancellorsville, внезапно изменив направление движения, пересек курс "Адмирала Виноградова" в 50 метрах от нашего корабля.Чтобы избежать столкновения, экипажу "Адмирала Виноградова" пришлось совершить экстренное маневрирование. Командованию американского корабля на международной волне был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий.Хотя Chancellorsville буквально "подрезал" "Адмирала Виноградова", США поспешили заявить, что опасно действовал именно наш корабль, который подошел к крейсеру на расстояние 15-30 метров.DEVELOPING: A U.S. Navy guided-missile cruiser was forced to execute emergency moves after a Russian destroyer came within 100 feet of the American ship in the Philippine Sea, with Russian sailors seen sunbathing during pass the Navy is calling “unsafe.” https://t.co/qHg5uQfbiW pic.twitter.com/iqbrYbzUor— World News Tonight (@ABCWorldNews) 7 июня 2019 г.В опубликованном видео сближения двух кораблей пользователи обращают внимание на российских моряков, "загорающих" на вертолетной палубе нашего корабля."Столько суеты у американцев, а русские загорают на палубе. Классные ребята!" — комментирует пользователь @flseniel."Российские моряки, кажется, хорошо проводят время на борту", — пишет @HoansSolo."Освещение телеканалом CNN ситуации с российским и американским военными кораблями было без необходимости воинственным, создающим картину преднамеренной атаки русских. При этом загорающие в такой неудобной позиции российские моряки — серьезное доказательство того, что все это было случайностью. Безрассудные, безмозглые барабаны войны!" — резюмирует @HornedPoet.