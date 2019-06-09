В рамках третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле Мардовия Арены в Саранске встречается с командой Сан-Марино. Счет после первого тайма 4:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.

В рамках третьего тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле "Мардовия Арены" в Саранске встречается с командой Сан-Марино. Счет после первого тайма 4:0 в пользу подопечных Станислава Черчесова.Россияне с первых минут начали играть в атакующий футбол. За 45 минут российские футболисты нанесли 18 ударов, семь из которых пришлись в створ. По владению мячом подопечные Станислава Черчесова также превзошли соперника – 77% против 23%.Счет в игре на 25-й минуте открыл защитник гостевой команды Микеле Чеволи, переправивший мяч в свои ворота. На 31-й минуте пенальти реализовал Артем Дзюба, спустя пять минут Федор Кудряшов довел счет до разгромного, забив с передачи Антона Миранчука, а за четыре минуты до перерыва отличился и сам Миранчук.