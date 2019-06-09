Теледива официально подтвердила свой развод с мужем актером Максимом Виторганом. Ксения Собчак сообщила, что теперь они просто друзья.

Теледива официально подтвердила свой развод с мужем актеромМаксимом Виторганом. Ксения Собчак сообщила, что теперь они просто друзья.Теледива и артист расторгли брак. Знаменитости оплатилигоспошлину, а после получили официальные документы. Надеждам поклонников о том,что Ксения Собчак и Максим Виторган помирятся сбыться, судя по всему, несуждено.Меж тем еще в прошлом месяце появились слухи о возможном воссоединениизвезд. В Сеть просочилась информация, что Ксения и Максим вместе отдыхают наКипре. Собчак опровергла эти домыслы, заявив, что прилетала туда работать.К слову, на недавней пресс-конференции премии "МУЗ-ТВ"телеведущая вновь подчеркнула свой статус свободной женщины. Шоумен Максим Галкинзаметил, что Ксения Собчак заняла место у края стола. Юморист предостерегзнаменитость, мол, есть примета, покоторой девушка, которая садится на угол, семь лет не сможет выйти замуж.Теледива пропустила совет шоумена мимо ушей, отметив, что уже ничего не боится.Добавим, что перестала скрывать роман с режиссером Константином Богомоловым. Пара вместепутешествует и публикует в соцсетях снимки с одних и тех же локаций.С бывшим мужем осталась в дружескихотношениях. Вместе экс-супруги занимаются воспитанием общего сына Платона. "Кому-тосложно представить, что можно остаться в хороших отношениях, но, видимо, судятпо себе", – говорила теледива в интервью. Об этом сообщает ток-шоу "Ты неповеришь!" телеканала НТВ.