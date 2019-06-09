Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, чья команда разгромила соперников из Сан-Марино (9:0) в отборочной игре Евро-2020 и установила рекорд по забитым мячам в своей истории, отметил, что его подопечные все сделали на поле правильно.

Главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов, чья команда разгромила соперников из Сан-Марино (9:0) в отборочной игре Евро-2020 и установила рекорд по забитым мячам в своей истории, отметил, что его подопечные все сделали на поле правильно."Накануне матча мы говорили, что важно играть правильно и солидно, — цитирует Черчесова агентство РИА Новости. – Сегодня играли правильно, наши действия воплотились в голы".Тренеру напомнили, что прежний рекорд по забитым голам россияне установили при его участии, но в качестве вратаря: в 1995 году с Черчесовым в составе россияне выиграли у команды Сан-Марино 7:0. Он сказал, что никакого рекорда не планировалось."Сегодня я узнал, что в 1995 году установил рекорд как вратарь, а сейчас как тренер, это приятно. Артем Дзюба как капитан и игрок выполнил те задания, которые ему поручили. Сегодняшний матч он может записать себе в актив. Но в игре были кое-какие нюансы, мы это проанализируем и обсудим", — отметил наставник россиян.