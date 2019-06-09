Австрийский теннисист, четвертая ракетка мира Доминик Тим в полуфинале Открытого чемпионата Франции в пяти сетах за четыре часа 20 минут обыграл представителя Сербии Новака Джоковича со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.

Австрийский теннисист, четвертая ракетка мира Доминик Тим в полуфинале Открытого чемпионата Франции в пяти сетах за четыре часа 20 минут обыграл представителя Сербии Новака Джоковича со счетом 6:2, 3:6, 7:5, 5:7, 7:5.Австриец четырежды подал навылет, допустил четыре двойных ошибки и реализовал девять брейк-пойнтов из 22, а у Джоковича, занимающего первое место в рейтинге ATP, шесть эйсов, четыре двойные ошибки и семь реализованных брейков из 12.Стоит отметить, что противостояние три раза прерывалось из-за дождей. Первый перерыв, произошедший в пятницу, продлился меньше десяти минут. Также в пятницу состоялся второй перерыв – теннисисты покинули корт и продолжили игру только в субботу. Третий раз произошел в субботу в пятом сете, спортсмены прервались на несколько часов.Таким образом, Тим вышел в финал Roland Garros, где ему будет противостоять вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, переигравший в 1/2 финала швейцарца Роджера Федерера (3) – 6:3, 6:4, 6:2.