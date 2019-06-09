В середине 30-х годов в Испании разразилась гражданская война. Была она вроде как и внутренней, но на стороне путчистов генерала Франко открыто выступили нацистская Германия и фашистская Италия.

В середине 30-х годов в Испании разразилась гражданская война. Была она вроде как и внутренней, но на стороне путчистов генерала Франко открыто выступили нацистская Германия и фашистская Италия. А законное республиканское правительство от ведущих европейских демократий — Британии и Франции — получило "холодный" нейтралитет. А от Москвы — наоборот: летчиков, танкистов и так далее.Испанцам ли было первыми расставить точки над "i"? Они и попытались: недавно левое правительство социалистов утвердило решение об эксгумации останков диктатора Франко из его мавзолея, построенного руками пленных республиканцев. С тех пор социалисты переподтвердили свой мандат на выборах, и эксгумация была намечена на 10 июня. Но это решение аннулировал суд. Так сколько нужно времени, чтобы история улеглась?"Вести в субботу" побывали в Испании и в Каталонии, где до сих пор находят останки советских летчиков, и в стране басков, в Гернике.Это удивительное занятие — сравнивать руины на фотографиях с современной Герникой. Ее не узнать. После бомбардировки 1937 года здесь ничего не осталось, кроме одной из церквей.Когда зазвонил колокол, никто даже внимания не обратил. ПВО в городе не было, до фронта — 30 километров, ничего с неба до сих пор не падало.В 16:30 над Герникой заходит одинокий Dornier и сбрасывает дюжину 50-килограммовых бомб. Потом летят три итальянских Savoia-Marchetti и почти никуда не попадают. За ними на позицию выходят немецкие самолеты и бомбят Гернику бессистемно.Самое страшное начинается в половину седьмого вечера. После небольшой передышки, когда люди выбрались из укрытий. Три эскадрильи бомбардировщиков легиона Condor, 18 Junkers, начали утюжить город, проходя звеньями по три машины. 40 тонн бомб уничтожают Гернику наполовину. В финальной серии налета немцы использовали зажигательные термитные боеприпасы.Знали или не знал Франко, одобрял ли операцию? Одна из последних версий: "когда он узнал о том, что Гернику бомбят, то страшно разозлился, но предпринято уже ничего не смог".Полстраны слышать про него не хочет и требует убрать из Долины павших. Симпатизирующие просят не трогать былое. Они, кстати, уже не прячутся – партия VOX уже во власти: 24 места в парламенте, три — в Европарламенте."43 года спустя он там, где он есть, в Долине павших. Его никто не беспокоит, никто не ходит. Ходят только некоторые, ему верные, к этому монументу. Ничего такого не было. Произошло что-то типа агитации, пропаганда. Это сделали те, у кого нет экономических аргументов, ни проектов, ничего", — считает Херман Тертч, депутат парламента от партии VOX.VOX — к слову — эта та партия, которая кроме симпатий к Франко требует вернуть Гибралтар и ликвидировать автономные области. Каталонию, например, которая в 1936-м была центром республиканского сопротивления. С нашей, кстати, помощью."Катюшка" — это СБ — скоростной бомбардировщик — наши летчики называли его уважительно "София Борисовна". Осколки фюзеляжей до сих пор разбросаны на красной, будто пропитанной кровью каталонской землей. Именно благодаря нашим машинам и нашим асам в 1936 году республиканцы воспрянули духом, а Франко испугался и запросил помощь у Рима и Берлина.Местные историки-энтузиасты не просто роются в архивах — даже свидетелей живых нашли. В память о наших летчиках Иване Болдыреве, Петре Латышеве и Анатолии Горелове, погибших в небе над Мора де Рубьелос, на местном кладбище появляется памятник со звездой, и — главное — на нем фамилии и дата смерти. Очень часто в целях конспирации наших хоронили в безымянных могилах и под чужими именами."У боли нет родины, нет флага, нет идеологии. Боль — это просто боль. Гражданские войны — это когда есть очень близкие жертвы, которые находятся на одной и на другой сторонах, из-за этого очень сложно завершить конфликт", — уверен Акилино Мата, президент Ассоциации авиаторов-республиканцев Испании.Официальная версия налета — стратегически важный мост, соединяющий центр Герники с ее восточными кварталами. Длина 25 метров, ширина – 10. Крохотный. Но если представить, что по нему должны были отступать республиканцы, важнейшая военная цель.Сколько погибли, спорят до си пор. Агентства писали, что 800. Правительство басков -1600. Прореспубликанская пресса насчитала 3000, при том что население Герники — 3700. Современные историки на плане кладбище 1937 года насчитали лишь 126 свежих могил — скорее всего, это и есть самые реальные цифры, которые, правда, вряд ли что-то изменят, особенно отношение к Франко.Город не спасли, а за дерево, выжившее после бомбардировки, символ народа басков, сражались. Я стою на месте солдат-франкистов. Кажется, не просто позируют — приглядываются. Когда они взяли город, пошел слух, что дуб будут рубить. Местные жители собрали вооруженную бригаду и отстояли национальный символ.Спустя 80 лет Испания все еще там: кто-то на одной стороне, кто-то — на другой. Только, кажется, утихнет — и снова выборы. И как на них без таких чувствительных тем? Вынос останков из мавзолея в Долине павших Верховный суд Испании приостановил. Временно. С мотивировкой, "чтобы не нанести ущерб государственным интересам и конституционным учреждениям".