В Севастополе в субботу прошло масштабное авиашоу. Пилоты ВКС – Соколы России, Беркуты, Стрижи и Русские витязи - в течение полутора часов рассекали небо над акваторией. Мероприятие приурочили к закрытию всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке лётных экипажей Авиадартс-2019.

В Севастополе в субботу прошло масштабное авиашоу. Пилоты ВКС – "Соколы России", "Беркуты", "Стрижи" и "Русские витязи" — в течение полутора часов рассекали небо над акваторией. Мероприятие приурочили к закрытию всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке лётных экипажей "Авиадартс-2019".Этот звук ни с чем не перепутать. Боевые машины собираются подняться в небо. "Стрижи" и "Русские витязи" взлетают с аэродрома "Бельбек". В небе самолеты выстроятся в том порядке, в каком их совсем скоро увидят зрители.В воздухе — лучшие из лучших. "Соколы России", "Беркуты", "Стрижи" и "Русские витязи". Фигуры пилотажа на пределе возможностей техники. "Петли Нестерова", "бочки" и "колоколы". А также знаменитый "Кубинский бриллиант" — ромб с идеальными гранями — визитная карточка российских асов на самолетах Су-30 и МиГ-29.За происходящим над акваторией Севастопольской бухты наблюдают около 10 тысяч зрителей. Все элементы авиашоу выбраны заранее и многократно отработаны. Но пилоты все жё постарались удивить зрителей.Ярким шоу в небе завершается всеармейские соревнования "Авиадартс", где состязались лучшие военные летчики России — 60 экипажей. Среди них и звено Су-34 под командованием Андрея Бородачёва. Чемпионы 2015 года и на этот раз в числе победителей.Победа на общероссийском этапе "Авиадартс" — у летчиков Южного федерального округа. В августе наши лучшие экипажи представят Россию на международном конкурсе в Рязани.