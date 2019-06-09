К участию в мероприятиях приглашают членов поисковых отрядов, занимающихся увековечением памяти о погибших в годы ВОв.

В Гусь-Хрустальном прошло познавательное для подрастающего поколения мероприятие «Память о прошедшей войне», организованное межмуниципальным отделом МВД России «Гусь-Хрустальный», представителями регионального УФСИН и комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.Началось мероприятие со встречи с командиром поискового отряда «Исток» Алексеем Палагиным. Он рассказал о деятельности отряда, направленной на увековечение памяти о погибших в годы войны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и экспедициях, в которых принимали участие поисковые отряды Владимирской области.Продолжила познавательную беседу сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Особое внимание полицейские акцентировали на недопустимости употребления молодыми людьми наркотической, алкогольной и табачной продукции. Правоохранители ответили на вопросы ребят об административной и уголовной ответственности за совершение преступлений и правонарушений несовершеннолетними. Также были подняты вопросы безопасности жизни и здоровья ребят, соблюдения правил поведения на улице, в общественных местах, местах массового отдыха и соблюдения требований комендантского часа.В завершении мероприятия гости пожелали школьникам безопасного летнего отдыха и отличного настроения.