Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели съездил в свой избирательный округ - Саратовскую область. Он встретился с выпускниками Саратовского медицинского университета, которые планируют остаться работать в регионе.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках региональной недели съездил в свой избирательный округ — Саратовскую область. Он встретился с выпускниками Саратовского медицинского университета, которые планируют остаться работать в регионе. А потом посмотрел, как строится в рамках благотворительного проекта первый в регионе Предуниверсарий для одарённых детей из малообеспеченных семей. В нём будут учиться 400 детей с 8 по 11 классы. Они станут изучать программирование, робототехнику, биотехнологии, медицину будущего и культуру, сообщает телеканал "Россия 24".