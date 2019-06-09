Шоумена раздражает, что обыватели вмешиваются в его личную жизнь.
Гоген Солнцев поделился недовольством в личном микроблоге.
Шоумена раздражает, что обыватели вмешиваются в его личную жизнь.
Гоген Солнцев поделился недовольством в личном микроблоге.
Шоумен отметил, что ему очень льстит, когда поклонники подходят, просят автограф, пытаются завязать беседу. Однако зачастую, люди,
особенно в провинции, начинают учить Гогена Солнцева жизни. Знаменитость это
очень злит.
"Зная, проблемы в семье, после концерта, предлагают выпить с
ними, считая, что я "свой в доску парень", либо вообще начинают
пороть ересь, типа, "нафиг на бабке женился...", "крикни
адвокат" и прочую ******. И моя реакция на это вполне предсказуема,
словно, бросить зажженую спичку в метановую шахту! Никогда невозможно понять другого
человека, пока не проживешь жизнь в его шкуре (здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил Гоген Солнцев в Instagram.
После знаменитость попросила поклонников с большим пониманием и уважением
относится друг к другу.
Между тем подписчики в комментариях к публикации отмечали,
что сам себе противоречит. Он всего лишь столкнулся с последствиями своих же поступков. "Мда...где логика? Сначала бегать по
каналам и показывать везде все от интима до грязных трусов, а потом
возмущаться, что люди в личную жизнь лезут", – написала интернет-обывательница
шоумену.
Отметим, что находится в центре внимания благодаря
женитьбе на Екатерине Терешкович. Супруга старше артиста на 26 лет. Пара
постоянно появляется в скандальных ток-шоу, где вываливает на потребу толпе все
свое грязное белье.