Шоумена раздражает, что обыватели вмешиваются в его личную жизнь. Гоген Солнцев поделился недовольством в личном микроблоге.

Шоумена раздражает, что обыватели вмешиваются в его личную жизнь.Гоген Солнцев поделился недовольством в личном микроблоге.Шоумен отметил, что ему очень льстит, когда поклонники подходят, просят автограф, пытаются завязать беседу. Однако зачастую, люди,особенно в провинции, начинают учить Гогена Солнцева жизни. Знаменитость этоочень злит."Зная, проблемы в семье, после концерта, предлагают выпить сними, считая, что я "свой в доску парень", либо вообще начинаютпороть ересь, типа, "нафиг на бабке женился...", "крикниадвокат" и прочую ******. И моя реакция на это вполне предсказуема,словно, бросить зажженую спичку в метановую шахту! Никогда невозможно понять другогочеловека, пока не проживешь жизнь в его шкуре (здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил Гоген Солнцев в Instagram.После знаменитость попросила поклонников с большим пониманием и уважениемотносится друг к другу.Между тем подписчики в комментариях к публикации отмечали,что сам себе противоречит. Он всего лишь столкнулся с последствиями своих же поступков. "Мда...где логика? Сначала бегать поканалам и показывать везде все от интима до грязных трусов, а потомвозмущаться, что люди в личную жизнь лезут", – написала интернет-обывательницашоумену.Отметим, что находится в центре внимания благодаряженитьбе на Екатерине Терешкович. Супруга старше артиста на 26 лет. Парапостоянно появляется в скандальных ток-шоу, где вываливает на потребу толпе всесвое грязное белье.