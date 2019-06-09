При всей пользе орехов в рационе человека для его здоровья увлекаться ими не следует, выяснила ученый-диетолог из США Моника Рейнагель. Чрезмерное употребление орехов может быть причиной заболеваний печени, в том числе онкологических.

При всей пользе орехов в рационе человека для его здоровья увлекаться ими не следует, выяснила ученый-диетолог из США Моника Рейнагель. Чрезмерное употребление орехов может быть причиной заболеваний печени, в том числе онкологических.Причина, пишет портал МедикФорум, не в самих орехах, а в содержащихся в них афлатоксинах: микотоксинах, которые производят плесневые грибы — аспергиллы. Этот гриб обычно обнаруживается в почве и способен влиять на некоторые пищевые культуры — прежде всего, злаки, бобовые и орехи. Пораженные культуры начинают гнить, при этом в них вырабатывается ряд потенциально вредных соединений.Микотоксины, среди которых есть и афлатоксины, наукой давно признаны канцерогенными. Постоянный прием продуктов, в которых они содержатся, повреждает печень и может стать причиной онкологических заболеваний. Сообщается также, что споры аспергилл раздражают и способны разрушать клетки легких.При этом общеизвестно, что орехи содержат большое количество витамина Е, полезного для кожных покровов, сердечно-сосудистой системы и мозга. Также в них много фитостеролов, регулирующих уровень холестерина. Таким образом, орехи — в разумном количестве — помогают улучшить работу сердца, мозга и сосудов.