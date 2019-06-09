Бари Алибасов-младший рассказал, каким образом его отец, продюсер группы На-На хлебнул очистителя для труб. Инцидент, по его словам, произошел на звукозаписывающей студии, которая находится в доме продюсера в том же подъезде, что и его квартира.

Бари Алибасов-младший рассказал, каким образом его отец, продюсер группы "На-На" хлебнул очистителя для труб. Инцидент, по его словам, произошел на звукозаписывающей студии, которая находится в доме продюсера в том же подъезде, что и его квартира.При этом если в доме продюсера у всего "от ключика до пылинки" свое место, и рядом с раковиной на кухне может стоять только что-то питьевое, то на студии кто-то, видимо, прочищал трубу и оставил жидкость-очиститель рядом с раковиной."И он ее хлебнул! В принципе, сразу выплюнул, но что-то попало в желудок — а вы представляете, очиститель для труб!" — рассказал он в интервью НТВ.По словам Алибасова-младшего, продюсер не мог это сделать специально: зная суетливый характер отца, он даже не удивлен тому, что произошло. После инцидента Алибасов-старший сразу же позвонил сыну, но говорить уже не мог из-за ожога горла.Продюсеру сделали промывание, но средство уже успело нанести ущерб организму. Сейчас он находится в медикаментозном сне, и даже врачи попросили сына не навещать его: "чем больше он не спит, тем медленнее у него внутри это все заживляется".