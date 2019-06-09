Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, как и любой посетитель сайта Петербургского международного экономического форума, мог совершенно бесплатно смотреть сессии ПМЭФ в онлайн-режиме и даже стать участником любых мероприятий форума. Об этом рассказал журналистам советник президента России, заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ - ответственный секретарь Антон Кобяков.

Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, как и любой посетитель сайта Петербургского международного экономического форума, мог совершенно бесплатно смотреть сессии ПМЭФ в онлайн-режиме и даже стать участником любых мероприятий форума. Об этом рассказал журналистам советник президента России, заместитель председателя оргкомитета ПМЭФ – ответственный секретарь Антон Кобяков.Находящийся под домашним арестом Калви, по словам Кобякова, "мог и не платить" за участие в форуме. Бизнесмен заплатил, думая, что его выпустят на форум, но его не выпустили."На что надеялся – не знаю", — добавил Кобяков.В феврале Басманный суд Москвы отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный". Впоследствии суд перевел Калви под домашний арест, напоминает РИА Новости.Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. 3 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль хотел бы видеть Калви в Санкт-Петербурге: основатель Baring Vostok больше 15 лет был приверженцем российского рынка и активным игроком на нем.Позже замглавы Федеральной службы исполнения наказания Валерий Максименко заявил, что ФСИН без проблем организует поездку Майкла Калви на Петербургский международный экономический форум, но только если поступит соответствующая просьба от Следственного комитета. Однако, отметил он, такого уведомления не приходило.