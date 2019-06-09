Никулинский районный суд Москвы решил отправить журналиста интернет-издания Медуза Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.

Никулинский районный суд Москвы решил отправить журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.Таким образом, суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следствия, просившего заключить журналиста под стражу на два месяца, передает ТАСС.Следователь на заседании суда утверждал, что корреспондент "Медузы" употребляет наркотики, ссылаясь на информацию, содержащуюся в материалах дела. Защита же журналиста представила характеристик от известных российских медийных менеджеров и коллег. Каждый из них заявил, что Голунов никогда не был замечен за употреблением наркотиков и почти не употреблял алкоголь из-за ряда хронических заболеваний.Сам Голунов заявил в суде, что наркотики никогда не употреблял и ни в чем не виноват. Он также выразил готовность сотрудничать со следствием, "если оно будет придерживаться честных правил игры". Слова журналиста приводит "Интерфакс".Голунов, кроме того, заявил, что ранее в связи с расследованием о похоронном бизнесе ему поступали угрозы. Главный редактор "Медузы" Иван Колпаков, в свою очередь, предположил, что Голунов имел в виду, скорее всего, и уже опубликованную "Медузой" его статью, и новую статью о похоронном бизнесе, над которой он работал. Колпаков подтвердил, что Голунов говорил об угрозах, поступавших в его адрес.По версии следствия, Голунов попытался незаконно сбыть наркотические средства в крупном размере. Обвинение ему было предъявлено ранее в субботу. Корреспондент "Медузы" был задержан 6 июня на Цветном бульваре. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном, а по месту жительства — вещество, содержащее кокаин. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили.