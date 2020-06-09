Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, намерен приобщить к делу видеозаписи их ссоры на почве ревности.

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, намерен приобщить к делу видеозаписи их ссоры на почве ревности, передает РИА Новости.По словам адвоката Александра Почуев​​​а, это видео может показать отношение жертвы к Соколову.Во вторник историка доставили в Санкт-Петербургский городской суд. На Соколове — маска и перчатки, как и на остальных участниках процесса. Слушатели на заседании отсутствуют. По словам адвоката, материалы дела занимают 16 томов.Как сообщалось ранее, в ноябре 2019 года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее оружие и фрагменты тела аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, с которой он состоял в личных отношениях, нашли в его квартире и извлекли из Мойки в нескольких километрах от его дома. Следствием было возбуждено уголовное дело об убийстве.Соколову предъявлено обвинение в убийстве и незаконном хранении оружия, свою вину он признает.