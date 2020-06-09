Аналитики S&P Global Ratings пересмотрели экономический прогноз Японии до стабильного на фоне возросшей неопределенности относительно стабилизации долга, передает Reuters.

Аналитики S&P Global Ratings пересмотрели экономический прогноз Японии до "стабильного" на фоне возросшей неопределенности относительно стабилизации долга, передает Reuters.Рейтинговое агентство заявило, что "стабильный" прогноз отражает его мнение о том, что до 2023 финансового года в Японии будет сохраняться относительно большой дефицит бюджета, что будет оказывать повышательное давление на отношение госдолга к ВВП.Как сообщалось, экономика Японии вошла в рецессию впервые за 4,5 года в январе-марте, еще до того, как власти ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса в апреле.ВВП Японии в I квартале сократился на 2,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют окончательные данные правительства страны. Предварительные данные указывали на больший спад — на 3,4%. Экономисты ожидали пересмотра до минус 2,1%.В IV квартале 2019 года третья по величине экономика мира также сократилась. Спад по итогам двух кварталов подряд соответствует определению технической рецессии.