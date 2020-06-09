Акции Tesla достигли рекордной цены к закрытию торгов — $949,92, открывшись на уровне $919. Рост обусловлен новостями о продажах электромобилей в Китае.

Акции Tesla достигли рекордной цены к закрытию торгов — $949,92, открывшись на уровне $919. Рост обусловлен новостями о продажах электромобилей в Китае.По данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в мае Tesla продала 11 095 электроседанов Model 3 китайским покупателям, сообщает Reuters, при этом машины были сделаны на предприятии компании в Шанхае.В целом продажи автомобилей Tesla в Китае выросли на 205% после апрельского спада, вызванного воздействием COVID-19 на потребителей и бизнес в Китае. Tesla продала менее 4 тысячи автомобилей в Китае в апреле.Предыдущий рекорд ($917,42) к закрытию торгов акции американского автовендора установили в феврале этого года, когда в Шанхае начал работу сборочный завод.Tesla получила значительную государственную поддержку для создания своего автозавода. Местные банки инвестировали $1,6 миллиарда в предприятие, а власти помогли Tesla быстро получить разрешения на приобретение земли, в то время как Китай позволил Tesla управлять заводом самостоятельно, без создания местного совместного предприятия.Шанхай помогал Илону Маску вновь открыть завод после начала пандемии COVID-19. Бесплатно поставлялись средства индивидуальной защиты и средства для обработки помещений и территории. В прошлом году местные банки инвестировали в строительство и запуск завода порядка $1,6 миллиарда.Аналитик Дэн Ивс (Dan Ives) из Wedbush Securities считает, что проникновение электромобилей должно значительно увеличиться в течение следующих 12-18 месяцев. Аналитик сохраняет нейтральный рейтинг и ценовую цель в $800. Айвс также отметил, что при "бычьем" сценарии стоимость ценной бумаги Tesla может подняться до $1350.Компания JL Warren Capital, специализирующаяся на исследованиях фондового рынка в Нью-Йорке, заявила, что продажи собранной в Китае Model 3 были обусловлены скидками и субсидиями. В своей записке для инвесторов на прошлой неделе исследователи JL Warren Capital отметили, что спрос на автомобили колеблется в связи с изменением цен и субсидиями, доступными покупателям в Китае.Скоро субсидии действовать перестанут, что может негативно сказаться на продажах Tesla в стране. Некоторые потребители откладывают приобретение электромобиля, надеясь на снижение цен, после того как государственные субсидии будут отменены.