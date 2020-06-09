15 июня в 21:00 мск на ТНТ стартует фантастическая комедия Проект Анна Николаевна с Зоей Бербер в главной роли. Это первый на нашем телевидении сериал, ловить преступников в котором будет самая настоящая робокопка, созданная в российской научной лаборатории. В теленовелле также появится Кузьма Сапрыкин – актер, знакомый зрителям по работе в блокбастере Движение вверх. Дни.ру удалось поговорить с артистом.

15 июняв 21:00 мск на ТНТ стартует фантастическая комедия "Проект "Анна Николаевна" с ЗоейБербер в главной роли. Это первый на нашем телевидении сериал, ловить преступниковв котором будет самая настоящая робокопка, созданная в российскойнаучной лаборатории. В теленовелле также появится Кузьма Сапрыкин – актер, знакомый зрителям по работе в блокбастере "Движение вверх". "Дни.ру" удалось поговорить с артистом."Дни.ру": Расскажите о Вашем персонаже в сериале "Проект "АннаНиколаевна". Профессия у него мужественная, но выглядит он таким мягким, веритв сглазы…К.С: Слушайте, провинциальный городок. Обычный следак, искренний,наивный парень, который боится всего. Там весь юмор строится на том, что онлюбит больше тещу, чем жену. Чтобы его не заменили, он хочет стать хорошимкопом."Дни.ру": Какие у Вас впечатления от работы над этим сериалом? Можетбыть, научились тому, чему давно хотели, попробовали что-то новое в актерскойпрофессии…К.С:Мы играем узнаваемые типажи, тебе должны верить, поэтомукакой-то конкретной серьезной работы не было. Подобралась очень класснаякоманда, все сдружились и продолжаем общаться до сих пор. До этого у меня нечтоподобное было на "Движении вверх"."Дни.ру": Как для Вас интереснее работать – воплощать тот образ,который уже придуман режиссером и сценаристом, или искать его в процессе, бытьсоавтором?К.С:Меня учили во МХАТе тому, что ты должен меняться за секунду.Тебе сказали, без проблем. Есть артисты, которым нужно подумать, прожить, а мнеговорят переключиться – и я готов. Комедия – самый сложный жанр, ведь юмор неосязаем – одному человеку смешно, другому нет. Ты с этим ничего не сделаешьвообще. Самоирония, юмор – это чувство, ему невозможно научить, это какая-товрожденная штука, так что комедия – это самый сложный жанр."Дни.ру": На "Кинопоиске" у сериала высокий зрительский рейтинг. Каквам кажется, почему история Анны Николаевны так понравилась зрителям?К.С:Просто люди увидели хорошую российскую комедию. В сериалеочень хороший актерский состав, и мне кажется, что это половина успеха."Дни.ру": Вы снимались в сериале "Екатерина. Самозванцы", а смотрели уже "Великую"?К.С:Нет, не смотрел. Но мне очень нравится исполнительницаглавной роли Эль Фаннинг, которую я увидел у Вуди Аллена. Она меня простозаворожила, настолько обаятельная, что просто перекрывает все. Жду, пока выйдетвесь сезон, и после этого обязательно посмотрю."Дни.ру": А что из сериалов или фильмов порекомендуете?К.С:Я за три дня пересмотрел всего Вуди Аллена и просто обалделот того, как человек строит диалоги. В его фильмах нет сложной операторскойработы, съемки реакций и прочего. Монолог может идти минут пять-семь и ограничиватьсятолько одним актером. Меня это очень вдохновило, а мне важно пересматривать то,что вдохновляет."Дни.ру": В одном из интервью Вы говорили, что хотели бы сняться урежиссера уровня Гайдая или Рязанова. Вы считаете, что сейчас нет таких?К.С:Есть, конечно. Мне нравится Гай Ричи. У него великолепныймузыкальный ряд, а это очень важно для кино. В России очень большая проблема сосценариями, из которых сложно выпрыгнуть, и приходится играть строго то, чтопредложили. Поэтому всегда интересно наблюдать за артистами, когда в одномпроекте видишь его одним, а в другом совершенно иным. Сейчас сценаристыработают над вторым сезоном "Проекта "Анна Николаевна", и я хотел бы поделитьсяс ними своими соображениями касательно моего персонажа."Дни.ру": Как переносите разлуку с театром?К.С:Я думал, что будет тяжелее, но вообще мы все оказались водинаковой ситуации. А вообще, жду скорейшего восстановления всей иммуннойсистемы Москвы и всей России."Дни.ру": Есть у Вас какой-то совет, как наладить свой быт всамоизоляции?К.С:Я всегда думаю о том, что мне в любой момент могут позвонитьи сказать: все, завтра ты выходишь. Ты же за день не сможешь похудеть или ещекак-то привести себя в порядок? Поэтому ты должен быть всегда готов."Проект "Анна Николаевна", с 15 июня в 21:00 на ТНТ.