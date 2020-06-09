Звезда сериала 257 причин, чтобы жить не исключает, что когда-нибудь окажется на столе у пластического хирурга. 43-летняя Анна Невская тщательно следит за внешностью.

Звезда сериала "257 причин, чтобы жить" не исключает, чтокогда-нибудь окажется на столе у пластического хирурга. 43-летняя Анна Невскаятщательно следит за внешностью.Актриса не скрывает, что однажды пробовала уколы "красоты". Спомощью инъекций звезда сериала "257 причин, чтобы жить" пыталась избавиться отморщин в области лба. Эффект от процедуры не понравился Анне Невской.По словам артистки, после уколов она чувствовала ужасныйдискомфорт. Анне казалось, что на голову ей натянули тугую шапку, которую невозможноснять. Из-за процедуры у знаменитости изменилась мимика, что стало большой проблемойдля актрисы, которая по долгу службы обязана иметь подвижное лицо.Теперь знаменитость ищет менее инвазивные методы омоложения.Анна Невская является поклонницей аппаратной косметологии. "Также я люблю хорошиенатуральные уходы", – отмечает звезда сериала "257 причин, чтобы жить".Невская не скрывает, что с возрастом ей придется лечь поднож хирурга. Впрочем, с пластикой Анна не хочет спешить. Пока артистку устраиваетпочти все в ее лице.8 Июн 2020 в 7:36 PDTДобавим, что актриса сериала умудрилась не поправиться на самоизоляции. Более того, Анна Невская смогланемного сбросить вес. Карантин артистка коротала дома. Знаменитость подтянулаанглийский язык и улучшила кулинарные навыки. Например, Невская смогла сварить борщдостойный лучшего ресторана.