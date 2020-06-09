Звезда сериала 257 причин, чтобы жить не исключает, что
когда-нибудь окажется на столе у пластического хирурга. 43-летняя Анна Невская
тщательно следит за внешностью.
Звезда сериала "257 причин, чтобы жить" не исключает, что
когда-нибудь окажется на столе у пластического хирурга. 43-летняя Анна Невская
тщательно следит за внешностью.
Актриса не скрывает, что однажды пробовала уколы "красоты". С
помощью инъекций звезда сериала "257 причин, чтобы жить" пыталась избавиться от
морщин в области лба. Эффект от процедуры не понравился Анне Невской.
По словам артистки, после уколов она чувствовала ужасный
дискомфорт. Анне казалось, что на голову ей натянули тугую шапку, которую невозможно
снять. Из-за процедуры у знаменитости изменилась мимика, что стало большой проблемой
для актрисы, которая по долгу службы обязана иметь подвижное лицо.
Теперь знаменитость ищет менее инвазивные методы омоложения.
Анна Невская является поклонницей аппаратной косметологии. "Также я люблю хорошие
натуральные уходы", – отмечает звезда сериала "257 причин, чтобы жить".
Невская не скрывает, что с возрастом ей придется лечь под
нож хирурга. Впрочем, с пластикой Анна не хочет спешить. Пока артистку устраивает
почти все в ее лице.
8 Июн 2020 в 7:36 PDT
Добавим, что актриса сериала умудрилась не поправиться на самоизоляции. Более того, Анна Невская смогла
немного сбросить вес. Карантин артистка коротала дома. Знаменитость подтянула
английский язык и улучшила кулинарные навыки. Например, Невская смогла сварить борщ
достойный лучшего ресторана.