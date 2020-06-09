В США состоятся похороны Джорджа Флойда. Ожидается, что по всей стране продолжатся митинги в память о погибшем и против произвола полиции. Тем временем, президент Дональд Трамп заявил, что не намерен ни распускать полицию, как предлагают протестующие, ни сокращать финансирование правоохранителей.

В США сегодня состоятся похороны Джорджа Флойда. Ожидается, что по всей стране продолжатся митинги в память о погибшем и против произвола полицейских. Тем временем, президент Дональд Трамп заявил, что не намерен ни распускать полицию, как предлагают протестующие, ни сокращать финансирование правоохранителей.Эту траурную церемонию транслировали сразу несколько американских телекомпаний. Проститься с Джорджем Флойдом в Хьюстоне, где он провел большую часть жизни, пришли тысячи людей. Открытый бронзовый гроб, покрытый золотой краской, утопает в белых розах. Очередь перед входом в церковь растянулась на сотни метров. Из-за такого наплыва людей организаторы дают каждому на прощание с погибшим лишь несколько мгновений. На сами похороны допустят лишь родных и близких."Я благодарен всем, кто пришел проститься, хотя сейчас я не чувствую ничего, кроме боли. Я хочу справедливости для своего брата. И пусть протесты продолжаются. Я имею в виду мирные протесты. Беспорядки и мародерство наша семья осуждает", – подчеркнул брат Джорджа Флойда Филониз.Сообщается, что в частном порядке с членами семьи Джорджа Флойда встретился кандидат в президенты от демократов Джо Байден. Пресса не исключает, что это — обдуманный политический ход, который может поднять рейтинги Байдена перед грядущими выборами. А вот действующий президент Дональд Трамп, по информации агентства Blumberg, пиариться за счет семейного горя не намерен и на церемонию прощания и похороны Флойда не собирается. Более того, он заявил, что даже в свете многочисленных протестов не будет распускать полицию или сокращать ее финансирование."У нас отличные правоохранители, я ими очень горжусь. Не будет лишения полиции финансирования, не будет никакого упразднения или роспуска нашей полиции. Она позволяет нам жить в мире. Да, иногда мы наблюдаем ужасные вещи, как это было совсем недавно. Но это единичные случаи. Я убежден, что 99 процентов из наших полицейских — отличные люди", — заявил глава американской администрации.Неожиданное заявление в эфире телекомпании СNN сделал звезда американского баскетбола Стивен Джексон, который в последние дни все набирает популярность, выступая на телевидении. По его словам, он был лучшим другом Джорджа Флойда, причем они были настолько близки, что их даже называли близнецами. Так вот Джексон заявил, что отомстит за погибшего и вышибет Дональда Трампа из Белого дома! При этом он без ложной скромности добавил, что сейчас как никто способен влиять на умы американцев."Давайте начистоту: я думаю, что у меня сейчас больше влияния на людей, чем у Байдена и Трампа вместе взятых. Потому что я не фальшивлю. Я честен с людьми, и поэтому они ко мне тянутся. А я в ответ борюсь за них, за каждого из них. Я думаю, никто просто не ожидал, что у Джорджа Флойда есть вот такой друг, как я — настоящая звезда. И поэтому на меня обращают внимание люди со всего мира", — заявил баскетболист.После гибели Джорджа Флойда в США уже две недели продолжаются протесты, нередко перерастающие в погромы и мародерство. Чтобы хоть немного смягчить ситуацию, демократы предложили законопроект, который запрещает стражам порядка применять удушающие приемы при задержании. Тем временем, начался суд над полицейским, которого обвиняют в убийстве Флойда. В его задержании участвовали четверо, но именно Дерек Шовен несколько минут давил коленом на горло афроамериканца. Накануне суд согласился отпустить обвиняемого под залог в миллион долларов при условии, что Шовен откажется от работы в органах, сдаст оружие и не будет покидать штат Миннесота. Следующее заседание назначено на 29 июня.