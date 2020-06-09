Американская энергокомпания Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, что может привести к передаче контроля над компанией ее старшим кредиторам, считают люди, осведомленные в этом вопросе, передает Bloomberg.

Американская энергокомпания Chesapeake Energy готовит заявление о потенциальном банкротстве, что может привести к передаче контроля над компанией ее старшим кредиторам, считают люди, осведомленные в этом вопросе, передает Bloomberg.Компания из Оклахома-Сити ведет переговоры о заключении соглашения о поддержке реструктуризации, согласно которому держатели так называемого срочного кредита FILO могут получить большую часть капитала при банкротстве, заявили люди, которые просили не называть их имени.Chesapeake, долг которой составляет около 9 миллиардов долларов, обсуждает вопрос о том, следует ли пропустить дату выплат процентов 15 июня, и использовать льготный период во время переговоров с кредиторами. Окончательное решение еще не принято.По словам одного их источников, компания также начала привлекать кредиторов к финансированию своих операций во время банкротства.Kirkland & Ellis и Rothschild & Co. консультируют компанию, по словам людей, знакомых с ситуацией. По словам людей, кредиторы FILO организованы с участием Davis Polk & Wardwell и Perella Weinberg Partners LP.В течение первых трех месяцев года компания потеряла 8,5 миллиардов долларов, поскольку стоимость ее месторождений и других активов упала вместе с ценами на сырье.Chesapeake уже находилась в опасном положении до того, как вспышка Covid-19 привела к резкому падению спроса на нефть. На своем пике более десяти лет тому назад компания оценивалась в 37,5 миллиарда долларов. Но ее успех в извлечении топлива из глубоких пород способствовал появлению сильного переизбытка газа.