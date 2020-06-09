Звезда сериала Универ. Новая общага ждет открытия ЗАГСов. Анна Хилькевич планирует внести изменения в свидетельство о рождении младшей дочери.

Звезда сериала "Универ. Новая общага" ждет открытия ЗАГСов.Анна Хилькевич планирует внести изменения в свидетельство о рождении младшейдочери.Артистка и ее муж воспитывают двух девочек. Старшейнаследнице звезды, Арианне, уже пять лет. Младшей дочери пары, Марии, всего двагода.Ранее Анна Хилькевич призналась, что ей не пришлось долгодумать об имени второго ребенка. Артистка назвала кроху в честь своей героини всериале "Универ. Новая общага" Марии Беловой. За время съемок актриса успела сроднитьсясо своим персонажем.Накануне же, Хилькевич заявила, что имя дочери надопоменять. По словам артистки, на это ее надоумила сама Мария. Как оказалось,девочка почему-то называется именем Анна. К тому же еще во время беременности артисткемногие советовали дать наследнице имя Марианна, но оно тогда казалось слишкомсложным."Нам пришла странная мысль: все же добавить к ее имени приставку"Анна". Только вначале, чтобы получилось Анна-Мария", – обнародовала свою идеюзвезда ситкома. Знаменитость планирует в ближайшее время внести в свидетельствоо рождении малышки коррективы.8 Июн 2020 в 12:35 PDTНапомним, . Анна Хилькевич и еемуж и дети жестко соблюдали самоизоляцию. Артистка столкнулась с проблемой. Ейпришлось много заниматься со старшей дочерью. Арианна выходила на связь спедагогами дистанционно, Анна постоянно контролировала процессобучения.