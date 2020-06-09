Сухая погода и переменная облачность ожидаются в Москве во вторник, 9 июня. Температура воздуха поднимется до аномального значения – до 29 градусов.

Сухая погода и переменная облачность ожидаются в Москве во вторник, 9 июня. Температура воздуха поднимется до аномального значения – до 29 градусов.Как сообщил в Facebook ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, погода в столице и области сейчас определяется западным крылом антициклона. Это означает переменную облачность преимущественно без осадков."В Москве воздух днем прогреется до 27-29 градусов, а в Подмосковье от 25 до 30", – отметил Тишковец. По его словам, такая температура на 6-7 градусов превышает климатическую норму. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба.Тем временем с жарой в Москве борются коммунальные службы: они в цикличном режиме каждые три часа поливают дороги и проводят аэрацию воздуха. Это позволяет не только помыть дороги, но и охладить дорожное покрытие, пояснили в пресс-службе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Кроме того, поливальная техника направляет струи воды в воздух, нагревающийся от асфальта."При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу уровень деформации удается существенно снизить", – цитирует Бирюкова ТАСС.Ранее сообщалось, что погода вернется к нормальным значениям ближе к выходным. В пятницу, 12 июня, ожидается прохождение холодного атмосферного фронта, который будет сопровождаться скоротечными ливнями и грозами. Это понизит температурный режим. К выходным ночная температура составит 10-15 градусов, а дневная – 19-24.