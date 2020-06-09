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<a href="https://33live.ru/novosti/09-06-2020-avariya-s-pyanym-mixailom-efremovym-okazalas-smertelnoj.html" target="_blank">Авария с пьяным Михаилом Ефремовым оказалась смертельной</a> - Накануне, 8 июня, Михаил Ефремов попал в автомобильную аварию, виновником которой стал сам. Автомобиль артиста на полном ходу, лоб в лоб, столкнулся с другой машиной. Ее водитель погиб.