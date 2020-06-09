Штрафы за езду без цифрового пропуска сослужили жительнице Москвы добрую службу. Благодаря постановлению автовладелица обнаружила, что на ее автомобиле ездят посторонние люди.

Штрафы за езду без цифрового пропуска сослужили жительнице Москвы добрую службу. Благодаря постановлению автовладелица обнаружила, что на ее автомобиле ездят посторонние люди.Москвичка оставила принадлежащий ей автомобиль Mercedes-Benz на одном из столичных автосервисов для выполнения ремонтных работ еще 18 мая, передает Baza. Машина на СТО задержалась, а уже в первых числах июня владелице в почту "прилетел" 5-тысячный штраф за нарушение режима самоизоляции.Обнаружив "письмо счастья", женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, которые начали проверку.Выяснилось, что покататься на чужом Mercedes-Benz решил заместитель директора автосервиса, который в итоге и попался под камеру фиксации нарушений на Очаковском шоссе. Разумеется, владелице "Мерседеса", гоняющего по Москве без цифрового пропуска, тут же прилетел штраф.В полиции против гражданина уже завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения", санкция по которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.Напомним, что режим контроля электронных пропусков в Москве отменен с 9 июня. Водители могут свободно передвигаться по столице, равно как и пассажиры общественного транспорта - пропуска больше не нужны.