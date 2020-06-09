Нападающий Марио Балотелли не попал на тренировку итальянской Брешии. Футболиста не пустили на тренировочную базу команды.

Нападающий Марио Балотелли не попал на тренировку итальянской "Брешии". Футболиста не пустили на тренировочную базу команды."Брешиа" готовится к возобновлению сезона в итальянской Серии А. Команда приступила к тренировкам. Но в ее рядах не оказалось самого известного игрок — бывшего нападающего сборной Италии Марио Балотелли. 29-летний футболист не был допущен на тренировочную базу.На прошлой неделе Марио пропустил несколько тренировок. После чего клуб расторг с ним контракт. В настоящее время футболист рассматривает несколько предложений от южноамериканский клубов.