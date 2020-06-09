Банк России зафиксировал оживление экономики страны, которое сопровождалось укреплением рубля и снятием ограничений, отмечается в очередном выпуске бюллетеня О чем говорят тренды департамента исследований и прогнозирования Банка России.

Банк России зафиксировал оживление экономики страны, которое сопровождалось укреплением рубля и снятием ограничений, отмечается в очередном выпуске бюллетеня "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.В итоге рост цен замедлится после ускорения в апреле с 3,1 процента до 3 процентов в мае, а итоговый рост цен может оказаться ниже цели. "В результате начиная с III квартала ожидаемый рост потребительских цен с поправкой на сезонность нами ожидается ниже, чем необходимо для стабилизации инфляции на уровне 4 процентов", — отмечает регулятор.Ранее ЦБ ожидал годовую инфляция в России в 2020 году на уровне 3,8–4,8 процента."Глубина просадки российской экономики, вероятно, окажется меньше, чем в странах ОЭСР, где более развита сфера услуг, которая пострадала сильнее всего от "коронавирусных шоков", — отмечают экономисты Банка России.Укрепление рубля ускорилось в конце мая и в первых числах июня российская валюта вернулась к докризисной стоимости. Постепенное восстановление доходов и спроса в ближайшие месяцы повлечет сниженным темпам роста потребительских цен.Оживление экономической активности подтверждается оперативной информацией и опережающими индикаторами.Пока полное восстановление экономики сдерживается последствиями карантина через межотраслевые взаимосвязи, снижением нефтедобычи и сдержанным потребительским спросом.После снижения ставки ЦБ кредиты подешевели для экономики и населения. Постепенная стабилизация ситуации в других странах и политика ЦБ РФ привели к увеличению спроса на российские активы: иностранцы ускорили покупки акций и облигаций.