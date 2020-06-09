В Италии прошла масштабная операция по задержанию членов трех кланов неаполитанской мафиозной группировки Каморра. По данным следствия, они оказывали влияние на политическую и экономическую жизнь районов.

В Италии прошла масштабная операция по задержанию членов трех кланов неаполитанской мафиозной группировки "Каморра". По данным следствия, они оказывали влияние на политическую и экономическую жизнь районов. В частности, им инкриминируется мошенничество в ходе местных выборов, вымогательство, махинации на аукционах.В общей сложности арестованы 59 человек, в том числе трое братьев сенатора от партии Сильвио Берлускони "Вперед, Италия" Луиджи Чезаро. Двое из них фигурируют в еще одном расследовании, связанном с действиями "Каморры", передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Кроме того, у членов группировки конфисковано недвижимое и прочее имущество на сумму более 80 миллионов евро.