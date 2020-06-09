Полузащитник Байера Кай Хаверц может продолжить карьеру в Челси. Ранее лондонский клуб договорился о переходе другого немецкого футболиста - нападающего РБ Лейпциг Тимо Вернера.

Полузащитник "Байера" Кай Хаверц может продолжить карьеру в "Челси". Ранее лондонский клуб договорился о переходе другого немецкого футболиста — нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.Как сообщает ТАСС, "Челси" готов заплатить за 20-летнего футболиста 85 миллионов евро. Также на восходящую звезду бундеслиги претендуют "Бавария", "Манчестер Юнайтед" и "Реал". Кай Хаверц связан контрактом с "Байером" до 30 июня 2022 года.Ранее "Челси" договорился о приобретении двух футболистов. Летом команду пополнят полузащитник "Аякса" Хаким Зиеш и нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер.