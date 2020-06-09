В Кремле назвали чудовищной аварию, устроенную актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы.

В Кремле назвали чудовищной аварию, устроенную актером Михаилом Ефремовым в центре Москвы."Здесь, к сожалению, речь идет о трагическом случае, о чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек​​​", — сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он не стал отвечать на вопрос, стоит ли после случившегося лишить Ефремова звания заслуженного артиста России, отметив, что в Кремле ничего не думают по этому поводу.ДТП произошло поздно вечером на Смоленской площади в Москве. Ефремов на джипе Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и на большой скорости врезался в автомобиль Lada. Водитель машины скончался от сильной кровопотери. Сам Ефремов не пострадал. При этом экспертиза установила, что актер был в состоянии алкогольного опьянения.Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем гибель человека. Наказание по ней предусматривает до 12 лет лишения свободы.