Расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова взяла под свой контроль столичная прокуратура.

Расследование уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова взяла под свой контроль столичная прокуратура, передает РИА Новости.Как сообщалось ранее, вечером 8 июня Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee на большой скорости выехал на встречную полосу на Смоленской площади и столкнулся с автомобилем Lada​​​. Водитель отечественной машины получил тяжелые травмы и умер в больнице.Во время ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения. Это подтверждает экспертиза и видеокадры, снятые очевидцами.Как сообщили в правоохранительных органах, следствие намерено ходатайствовать о домашнем аресте Ефремова.По факту аварии было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое впоследствии переквалифицировали на статью, предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Актера отпустили под подписку о невыезде. Сам Ефремов признал себя виновным. Как выяснилось, артист неоднократно нарушал ПДД: с начала года ему выписали 10 штрафов.