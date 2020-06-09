Российский актер Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Знаменитости может грозить суровое наказание – до семи лет тюрьмы.

Российский актер Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы. Знаменитости может грозить суровое наказание – до семи лет тюрьмы.ДТП случилось вечером 8 июня на Смоленской площади. ВнедорожникJeep Grand Cheroky, за рулем которого сидел артист, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Lada.В результате пострадал водитель отечественной машины. Мужчина оказался зажат в кузове транспорта. Прибывшие спасатели вызволили его и отвезли в больницу. По предварительным данным, у автомобилиста закрытая черепно-мозговая травма.Сам Михаил Ефремов не пострадал. Медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в крови артиста. В отношении знаменитости возбудили уголовное дело. Ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы.По словам очевидцев, после происшествия артист еле держался на ногах. "Ефремов из джипа буквально выкатился. И потом ходил с трудом, шатался", – вспомнил один из прохожих.8 Июн 2020 в 1:57 PDTСам актер заявил, что готов оплатить лечение пострадавшего водителя. "Так уж сильно пострадал? Я его вылечу", – сказал . Также он осудил журналистов, которые снимали его на видео, передает .