Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу смертельного ДТП с участием отца. По словам Анны-Марии Ефремовой, ее отец не маленький, сам разберется. Однако, если его посадят в тюрьму, она будет носить передачки.

Дочь актера Михаила Ефремова высказалась по поводу смертельного ДТП с участием отца. По словам Анны-Марии Ефремовой, ее отец "не маленький, сам разберется".В Instagram девушка написала, что разочарована поведением отца."Если посадят – буду носить передачки", – заявила Анна-Мария, добавив, что будет помогать младшим братьям и сестрам.Тем временем юристы не исключают, что Ефремову придется понести серьезное наказание. Адвокат Дмитрий Аграновский рассказал РИА Новости, что за "пьяные" ДТП с летальным исходом виновника, как правило, арестовывают."Ни в коем случае не предопределяю его судьбу и хочу, чтобы следствие разобралось объективно​​​, – сказал адвокат. – Но в России практика однозначна – за пьяные ДТП со смертельным исходом берут под стражу и назначают наказание в виде лишения свободы".Адвокат Тимур Маршани отметил, что избежать наказания Ефремов сможет только в одном случае."Единственный шанс – это помилование со стороны президента", – сказал юрист в эфире радио "Комсомольская правда".Поддержать Ефремова в сложной ситуации пообещал директор театра "Современник" Игорь Попов."Произошла трагедия, и театр в любом случае не останется безучастным", – сказал Попов​​​.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. По предварительным данным, он выехал на полосу встречного движения на своем джипе и врезался в автомобиль Lada. Водитель "Лады" – 57-летний Сергей Захаров – получил серьезные травмы и скончался в больнице. Очевидцы утверждают, что в момент аварии Ефремов был пьян.В отношении Ефремова возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, актера отпустили под подписку о невыезде. Позже дело переквалифицировали на пункт "а" части 4 статьи 264 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет. Расследование инцидента взяла на контроль столичная прокуратура. Сам Ефремов признал вину.