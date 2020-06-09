19-летняя Анна Мария Ефремова не осталась в стороне от скандала, в который влип ее знаменитый отец. В результате ДТП, которое спровоцировал артист, умер человек, и прикрывать его девушка не намерена.

19-летняя Анна Мария Ефремова не осталась в стороне от скандала, в который влип ее знаменитый отец. В результате ДТП, которое спровоцировал артист, умер человек, и прикрывать его девушка не намерена.Анна Мария родилась в браке актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной. Когда-то Ксению называли открытием в кинематографе. Однако после того, как от нее ушел муж, карьера и жизнь артистки покатились под откос. В недавнем интервью Анна Мария не стала скрывать, что мать сильно пьет.Впрочем, серьезные проблемы с алкоголем и у Михаила Ефремова. Причем, ходят слухи, в подпитии артист не раз садился за руль и гонял по трассам. Говорят, за нарушение ПДД у актера накопилось штрафов на внушительную сумму. Однако сейчас ситуация окончательно вышла из-под контроля. По вине Михаила Ефремова умер мужчина. В его автомобиль лоб в лоб влетел внедорожник артиста. Актер пересек двойную сплошную.Авария случилась накануне, 8 июня. Тяжелораненого мужчину госпитализировали в реанимацию. А сегодня, 9 июня, . Жуткое событие прокомментировала 19-летняя дочь Михаила Ефремова Анна Мария. Она не стала обелять отца. Впрочем, какой еще реакции можно было ждать от нее, когда она признавалась в интервью Лере Кудрявцевой, что "когда родители алкоголики, ты особо их не любишь".5 Июн 2020 в 2:05 PDT"Я искренне надеялся, что Сергей (так звали погибшего мужчину. – Прим.ред.) выживет и ситуация не станет такой серьезной. Сегодня буду связываться с его родными. В отце я разачарован. Покрывать и говорить, что он не виноват, глупо и безответственно (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – заявила Анна Мария. Отметим, что она пишет о себе в мужском роде, потому что не причисляет себя ни к какому полу (а в "Инстаграм" прямо назвала себя лесбиянкой).В заключение Анна Мария Ефремова призвала людей не садиться пьяными за руль.