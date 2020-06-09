Доктор Александр Мясников рассказал Вестям.Ru, что коронавирус, пришедший к человечеству от зверей, очень сильный и злой, но с каждым следующим заразившимся ослабевает. По его словам, июньская инфекция гораздо слабее январской, поскольку прошла через множество организмов.

Доктор Александр Мясников рассказал Вестям.Ru, что коронавирус, пришедший к человечеству от зверей, очень сильный и злой, но с каждым следующим заразившимся ослабевает. По его словам, июньская инфекция гораздо слабее январской, поскольку прошла через множество организмов.Врач обратил внимание на то, что в 21 веке вирус приходил к человеку уже трижды — в 2002, 2012, 2019 годах. Грубо говоря, инфекция настигает человечество каждые десять лет, просто мы ее не замечали, ссылаясь на коварный грипп. Эпидемии были, но им не придавали такого большого значения. Александр Мясников обратил внимание на то, что в 33 процентах случаев ОРЗ вызывается человеческим коронавирусом.Доктор считает, что далее вирус перейдет в южное полушарие, где умрет определенное количество людей. По мнению специалиста, к концу года общее количество скончавшихся может приблизиться к отметке в миллион. При этом Мясников обратил внимание на то, что люди, погибшие от коронавируса, не увеличат общую статистику смертности в мире за весь год, это будут те же самые цифры. Врач привел в пример данные, согласно которым только от банальной микробной пневмонии ежегодно умирают 2,5 миллиона человек.Александр Мясников высказал свое мнение насчет того, будет ли вторая волна коронавируса. По его словам, все, кому положено болеть, рано или поздно переболеют. Инфекция будет распространяться до тех пор, пока не профильтруется и не достигнет нужного объема. Доктор считает, что будет не только вторая, но и третья, четвертая волна COVID-19, но ее смогут спокойно перенести на ногах. Врач выразил надежду на то, что вирус перерастет в обычное ОРЗ и от него будут умирать меньше людей.Ранее Александр Мясников рассказал, что маски не являются надежной преградой от коронавируса. По его словам, для некоторых они создают иллюзию безопасности, тем самым побуждая нарушать остальные предупредительные меры, в числе которых социальная дистанция.