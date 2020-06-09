В мае по сравнению с апрелем 2020 года доля одобренных заявок на розничные кредиты в России не изменилась и составила 24% от их общего количества, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В мае по сравнению с апрелем 2020 года доля одобренных заявок на розничные кредиты в России не изменилась и составила 24% от их общего количества, сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).Но по сравнению с докарантинным мартом показатель снизился на 7 процентных пунктов (п. п.).Банки по-прежнему осторожно относятся к оценке заемщиков в мае из-за последствий коронавируса. При этом количество обращений этих граждан за кредитами в апреле-мае 2020 года снизилось более чем на 70%.По сравнению с апрелем текущего года доля одобрений снизилась в сегментах кредитных карт и ипотеки — на 1 п. п. и 2 п. п. Выросла доля одобрений в сегменте автокредитования – на 1 п. п., а в потребительском кредитовании доля одобренных займов почти не изменилась.По сравнению с мартом 2020 года в мае наибольшее снижение доли одобрений отмечено в сегменте автокредитов – на 14 п. п., затем — при рассмотрении заявок на ипотеку – 9 п. п., кредитных карт – 8 п. п и потребкредитов — на 7 п. п."Не стоит забывать и о том, что уровень одобрения кредитных заявок постепенно снижается уже не менее 1,5-2 лет в связи с регуляторными действиями Банка России, направленными на охлаждение рынка розничного кредитования", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.Поэтому банки уже достаточно давно строго рассматривают заявки розничного кредитования.Средний размер долга российских заемщиков в апреле 2020 года составил 308,6 тысячи руб. Из-за самоизоляции население стало меньше брать кредитов, и поэтому средний долг заемщиков в апреле снизился с исторического максимума — 316,6 тысячи руб. в марте — на 2,6% до уровня конца лета прошлого года: 307,7 тысячи руб. в августе 2019 года.Наибольшая задолженность среднего заемщика в Москве — 619 тысяч руб., Санкт-Петербурге — 527,8 тысячи руб., Ханты-Мансийском АО — 496 тысяч руб., Московской области — 462,8 тысячи руб., Ленинградской области — 365,1 тысячи руб.В марте 2020 года перед пандемией был поставлен очередной рекорд розничного кредитования. Уровень долговой нагрузки населения в I квартале 2020 года достиг исторического максимума, а сумма необеспеченных потребительских кредитов достигла значения кризисного 2014 года, отмечал в апреле ЦБ РФ.Уровень долговой нагрузки домохозяйств за время карантина к 1 апреля 2020 года резко вырос до исторического максимума 10,9%, подсчитал Банк России. Этот показатель рассчитывается как процентное отношение обязательных платежей по кредитам к располагаемому доходу домохозяйства.