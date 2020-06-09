Дом на Чистых прудах в Москве, где проживает актер Михаил Ефремов, оцепила полиция. После смертельного ДТП, которое устроил артист минувшей ночью, его хотят доставить к ..

Дом на Чистых прудах в Москве, где проживает актер Михаил Ефремов, оцепила полиция. После смертельного ДТП, которое устроил артист минувшей ночью, его хотят доставить к следователям.Известно, что Ефремов сообщил о плохом самочувствии и вызвал скорую помощь, однако прибывшие на место медики не отправили его в больницу.Напомним, что в понедельник вечером актер, находившийся за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой "Ладой". Водитель отечественной легковушки вскоре погиб.9 Июн 2020 в 2:38 PDT